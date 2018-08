Britse maakt tongen los met 'billengoal' op WK U20 Redactie

13 augustus 2018

10u46

Bron: AD.nl 0 Time-out Mede dankzij een wel heel bizar doelpunt bereikten de Engelse voetbalsters gisteren de kwartfinale van het WK voor speelsters onder 20 jaar. Lauren Hemp werkte de bal na een botsing met de keepster van Mexico met haar achterwerk over de doellijn.

Het doelpunt maakte de tongen los op social media, maar van puur geluk was volgens het 18-jarige talent van Manchester City absoluut geen sprake. "Critici zullen altijd beweren dat ik het niet zo bedoeld heb", reageerde ze op Twitter.

Hemp maakte dankzij de 'billengoal' haar hattrick compleet en bezorgde Engeland daarmee op het toernooi in Frankrijk een riante 6-1 overwinning op Mexico. In de kwartfinale speelt Engeland vrijdag in Vannes tegen Nederland.

Haters gonna say I didn’t mean it https://t.co/HjZg57U6Cx Lauren Hemp(@ lauren__hemp) link