Brazilië: niet alleen 'Goddelijke Kanaries' op het veld, maar ook een resem topmodellen in de tribunes ODBS

06 juli 2018

17u20 0

Op het veld is het vanavond elf tegen elf, in de tribunes van de Kazan Arena heerst Brazilië. De 1.500 aanwezige Belgische fans kunnen voor de nodige Duivels sfeer zorgen, maar ze zijn ongetwijfeld in de minderheid tegenover het enkele tienduizenden manschappen sterke Gele Leger uit Brazilië. Bovendien krijgen zij nog de steun van een resem internationaal vermaarde topmodellen. Alessandra Ambrosio en Izabel Goulart waren al te bewonderen tijdens de wedstrijden van de 'Goddelijke Kanaries' en ook Gisele Bundchen en Adriana Lima tonen zich fervente fans. Maar dat ook zij te kloppen zijn, bewijst ons WK der WAG's. Daarin overleefde Izabel Goulart, de partner van de Duitse doelman Kevin Trapp, de groepsfase niet.

Alessandra Ambrosio:

Torcida Organizada ✌️🇧🇷 #worldcup #copadomundo Een foto die is geplaatst door null (@alessandraambrosio) op 28 jun 2018 om 04:56 CEST

Gisele Bundchen:

Vamos Brasil-sil-sil!!!👊🏻🇧🇷💚💛 Een foto die is geplaatst door null (@gisele) op 02 jul 2018 om 15:48 CEST

Izabel Goulart:

Raise positive vibrations for today’s match ✨💚💛🇧🇷 Desejando as melhores energias para os meninos no jogo de hoje ✌️#Russia #WorldCup #CopaDoMundo #VaiBrasil 📸 @raul Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 27 jun 2018 om 18:54 CEST

Adriana Lima: