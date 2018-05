Braziliaanse legende heeft wel heel opvallende tip voor Gabriel Jesus in aanloop naar het WK voetbal in Rusland Redactie

11 mei 2018

08u27

Bron: Lance! 0 Time-out Romário de Souza Faria (52) was in zijn tijd bij het Nederlandse PSV al berucht als vrouwenverslinder. Daarom is het niet vreemd dat de legendarische Braziliaanse spits zijn landgenoot Gabriel Jesus adviseert om tijdens het WK vooral op twee dingen te letten: concentratie en veel seks hebben. Dat is volgens Romário de sleutel tot succes.

"Op dagen tussen de wedstrijden is veel seks hebben het beste wat je kunt doen. Op wedstrijddagen moet je goed geconcentreerd zijn’’, aldus Romário tegen Lance!

De ex-goalgetter zegt dat het bij hem in 1994 ook werkte. Toen leidde Romário met vijf goals Brazilië naar de WK-zege in de Verenigde Staten. "Het WK is een totaal andere competitie. Je moet in die periode al jouw andere problemen opzij schuiven, want anders ga je geen goed toernooi spelen."

Romário zit sinds 2010 in de politiek en is sinds 2015 senator. Hij wil gouverneur van de staat Rio de Janeiro worden.