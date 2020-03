Braziliaanse derby loopt vollédig uit de hand: acht rode kaarten in tien minuten LRE

13 maart 2020

12u18 2 Time-out Ambiance in de derby tussen Grêmio en Internacional, in het kader van de Zuid-Amerikaanse Champions League. De wedstrijd zelf eindigde op 0-0, maar aan het eind van de wedstrijd ontstond er een massale knokpartij. Het resultaat: acht rode kaarten.

Gre-Nal in the Libertadores, what’s the worst that can happen? Oh, 8 (EIGHT) red cards.



Good news: they’ll do it all again next month. pic.twitter.com/BMBW7SPyKr Rupert Fryer(@ Rupert_Fryer) link

De derby tussen de twee Braziliaanse teams Grêmio en Internacional, ook wel de ‘Grenal’ genoemd, is er altijd eentje die zwaar beladen is. De rivaliteit tussen beide clubs is al eeuwen oud en het komt dan ook regelmatig tot een opstootje tijdens de match. Dat was ook donderdagavond niet anders: in het slot van de wedstrijd gingen spelers van de rivaliserende teams massaal met elkaar op de vuist.

Als de tegenstander begint te vechten, kan ik niet verwachten dat mijn spelers gewoon toekijken. Het zijn geen nonnen Renato ‘Gaucho’ Portaluppi, de coach van Grêmio

De Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini wist niet waar te beginnen, maar zou uiteindelijk acht spelers een rode kaart onder de neus steken. De toeschouwers kregen na een erg saaie match dan toch nog waar voor hun geld. Op de persconferentie na de wedstrijd was Renato ‘Gaucho’ Portaluppi, coach van Grêmio, niet te spreken over het voorval. “Het is een schande. Ik ben tegen geweld en dat heb ik mijn spelers ook verteld. Ik zeg altijd tegen mijn team dat ze gewoon moeten voetballen, maar als de tegenstander begint te vechten, kan ik niet verwachten dat ze gewoon toekijken. Mijn team bestaat niet uit nonnen.”

De coach van Internacional, Eduardo Coudet, keurt het voorval resoluut af. “Ik ben absoluut niet te spreken over wat er is gebeurd tijdens de wedstrijd. We moeten ons focussen op voetballen en winnen. Dat deden we ook. We speelden een goede match, maar dat werd allemaal overschaduwd door de vechtpartij op het einde. Ik vind het heel erg dat dit gebeurd is. Veel mensen kijken naar de match, ook kinderen. De spelers hebben dus een voorbeeldfunctie. Door de intensiteit van de wedstrijd zijn veel mensen te ver gegaan. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn carrière dat mijn team eindigt met maar zeven spelers op het veld."

Ook Pedro Geromel, verdediger bij Grêmio, betreurt het voorval. “Natuurlijk treffen we hier allemaal schuld”, vertelt hij op de persconferentie. “We leven in een tijd waar niemand elkaar nog respecteert. Als voetballers hebben wij de mogelijkheid om een voorbeeld te zijn. Ik schaam mij dan ook, zeker als aanvoerder, voor wat er is gebeurd op het veld.”