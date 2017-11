Bram Tankink fietst voorbij opgemerkte passant naar dak van de wereld: "Houdoe en groeten aan de familie" Dries Mombert

Time-out LottoNL-Jumbo-renner Bram Tankink vertoeft deze dagen in het Himalaya-gebergte. De 38-jarige Nederlander fietst in het kader van zijn project 'Tank-Electric' naar de top van de Annapurna op een hoogte van 5.400 meter. Een hele onderneming, zeker als je in het geval van Tankink ook nog eens een wilde yak moet zien te kruisen.

"Wacht even, ik sta hier even voor een paar knorrende yaks." Bram Tankink komt wat tegen, onderweg naar de top van de Annapurna. De Nederlandse ouderdomsdeken in het peloton is ten voordele van 'Tank-Electric' aan een achtdaagse tocht doorheen de Himalaya in Nepal bezig. Met zijn avontuur wil Tankink enkele Nepalese dorpen opnieuw van elektriciteit voorzien.

"In Nepal heeft één op de vier mensen geen stroom. De aardbeving in 2015 heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen hun voorzieningen zijn kwijtgeraakt. Dat wil ik met deze mountainbiketocht langs de Annapurna-trail omkeren. De bedoeling is om aandacht en geld in te zamelen, zodat we bij mijn terugkeer meteen kunnen beginnen met de bouw van kleine zonne-energiecentrales."

Tankink neemt 20 ondernemers mee in zijn zog. "Deze mensen zijn hier voor het avontuur, maar ook om de Nepalezen te helpen. Het grootste gevaar wordt hoogteziekte. Zoiets kan zelfs een wielerprof als ikzelf klein krijgen. De kans zit er dus in dat ik meer ga afzien dan mijn metgezellen."

De bonte meute heeft intussen de top van de Annapurna bereikt, op drie ongelukkigen na. Zij kregen af te rekenen met hoogteziekte. Nu volgen nog drie dagen bergafwaarts. "Dat wordt knallen", vertelt Tankink in een filmpje gemaakt door NOS. "Eigenlijk wilde ik letterlijk stoppen op mijn 'hoogtepunt' door op 5400 meter mijn fiets aan de wilgen te hangen. Maar ik heb begrepen dat op die hoogte geen bomen meer groeien, dus ik ga nog een jaar door als prof."

Ook de confrontatie met de yak liep best goed af, leert een Twitterfilmpje van enkele dagen geleden. "Dat beest ziet eruit als een bizon. Misschien lukt het als ik een schaap nadoe." Zo gezegd, zo gedaan voor avonturier Tankink. Al kon de Nederlander het niet laten om het dier nog een uitsmijter van formaat toe te werpen: "Houdoe en groeten aan de familie."

Bekijk hieronder de exploten van Tankink in het Himalaya-gebergte:

