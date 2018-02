Boze supporters eten pizza's van spelers op na zoveelste nederlaag Peter Luysterborg

01 februari 2018

07u00 0 Time-out Supporters van de Braziliaanse voetbalclub Portuguesa hebben op een originele wijze hun ongenoegen geuit over de nederlaag van hun team. Ze hielden na de wedstrijd buiten het stadion een pizzakoerier tegen en aten de pizza's op die voor de spelers bestemd waren.

Portuguesa verloor dinsdag met 0-3 van Oeste, tot ongenoegen van zijn aanhang, die zich luidkeels manifesteerde na de match. So far, so good, tot er zich aan het Caninde-stadion een pizzakoerier aanbood.

"De pizzabezorger bood zich bij de verkeerde ingang aan", zegt Lucas Ventura, een fan van Portuguesa. "Hij zocht naar de kleedkamer van de thuisploeg, maar vond die niet. Een jongen vroeg hem: 'Voor wie zijn die pizza's bestemd?'. Toen we hoorden dat het voor de spelers was, hebben we geld verzameld voor de pizza's en ze opgegeten."

Portuguesa was ooit één van de grootste clubs in Sao Paulo, maar sinds 2013 gaat het steil bergaf. Ze degradeerde uit de hoogste afdeling en is momenteel actief op het vierde niveau in Brazilië. Ook in het huidige seizoen loopt het van geen meter. De club stapelt de nederlagen op en vecht andermaal tegen de degradatie.

Meer over Portuguesa

sport

sportdiscipline

voetbal