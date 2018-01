Boys will be boys: Lukaku jaagt de bal staalhard tegen de touwen, waarna er zelden gezien feest losbarst YP

26 januari 2018

06u49 0

Ze mogen in de vaderlandse competitie dan wel al twaalf punten achter de stadsrivaal van City staan, toch is de sfeer bij Manchester United nog opperbest - zo leert ons bovenstaande video. Die werd gemaakt op training bij de 'Mancunians' en het begint allemaal bij Romelu Lukaku die in een wedstrijdvorm op training een vrije trap mag nemen. Dat doet 'Big Rom' met verve: hij jaagt hem via de paal staalhard in de hoek, waarna het betere feestje losbarst. Na afloop is er zelfs een 'interview' met Matic, die de zege komt toelichten voor de camera.