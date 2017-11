Bölöni haalt zijn beste Nederlands boven en bedankt Antwerp-fans: "Iedereen in mijn geboortestad is nu fan van RAFC" Manu Henry

“Excuseer mij voor mijn Nederlands”, zo begint Laszlo Bölöni zijn dankfilmpje aan het adres van de Antwerp-fans en de stad Antwerpen. De Roemeen bestrijkt met The Great Old halfweg de competitie een onverhoopte vijfde plek. Bölöni is dan ook "gelukkig", zoals ie zelf aangeeft. "Maar enkele goede resultaten maken me niet blind", houdt hij de euforie enigszins in toom.

In elk geval een mooi gebaar van de oefenmeester, die ook nog dankwoorden richt aan zijn geboortestad in Roemenië. "Iedereen is daar nu een supporter geworden van RAFC", sluit hij met een kwinkslag af.

