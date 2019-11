Bokskampioen Tyson Fury maakt (korte) carrièreswitch naar het worstelen MGL

01 november 2019

15u24 4 Time -out Tyson Fury heeft er z’n allereerste worstelmatch opzitten. De Britse ex-wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten vocht in de WWE tegen Braun Strowman in Saudi-Arabië. De WWE is ‘s werelds grootste worstelcompetitie. Al lijkt de focus er vaak te liggen op het entertainment en niet op het worstelen zelf. De uitslag van de wedstrijden ligt vaak van vooraf vast. Fury won de wedstrijd.

Eerder deze maand daagde Fury Strowman uit tijdens een worstelevent. De Brit zat met zijn familie op de eerste rij tijdens een gevecht van Strowman. Toen die laatste z’n tegenstander Dolph Ziggler naar Fury toegooide werd die razend. Hij bestormde de ring en er ontstond een massale vechtpartij. Verschillende worstelaars uit de aanhang van Strowman moesten tussenbeide komen. Uiteindelijk beslisten de twee om het later eens écht in de ring uit te vechten.

Marketingstunt

En zo geschiedde gisteren. Het uitje van ‘The Gypsy King’ naar de worstelwereld is niet veel meer dan een marketingstunt, want de wedstrijd was voor zowel de WWE als voor Fury heel lucratief. De WWE haalt heel wat winsten uit zo’n showwedstrijden, en Fury houdt er een slordige veertien miljoen euro aan over. Ook het merk ‘Fury’ vaart wel bij de worstelpartij, want wereldwijd volgden bijna vier miljoen mensen de wedstrijd. Of er een vervolg komt aan de escapade van de Brit zal nog moeten blijken.

