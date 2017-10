Bokser en zijn vader die ringmeisjes vernederen, op hun plaats gezet door popster: "Zij doen hun job. Jouw vader, die gaf je weg" Hans Op de Beeck

12u20

Bron: The Sun 0 rv Time-out De Britse bokser Chris Eubank Jnr is na zijn laatste zege in een twitterstormpje met niemand minder dan popzangeres Lily Allen verzeild geraakt. Zij neemt het op voor de ringmeisjes die Chris samen met zijn vader door het slijk trok.

To all ring girls. Do not photobomb me as my dad has a very particular set of skills. He will look for u, he will find u & he will pie u ¿¿ pic.twitter.com/skwdIACh8d Chris Eubank Jr(@ ChrisEubankJr) link

Eubank Jr is de huidige wereldkampioen bij de supermiddelgewichten en had er net een zege opzitten tegen zijn Turkse uitdager Avni Yildirim om de wereldtitel in het IBO. In de derde ronde had hij voor een knock-out gezorgd. Toen hij na afloop in de ring geïnterviewd werd door het Britse ITV, maakten twee ringmeisjes hun opwachting. Alleen maar om op weinig vriendelijke wijze snel weggestuurd te worden door vader Chris Eubank Snr. Waarna Jnr tweette: "Boodschap aan alle ringmeisjes. Kom me niet meer photobomben want mijn vader heeft een erg bijzonder arsenaal aan wapens. Hij zal je komen opzoeken, je vinden en je te grazen nemen."

REUTERS

Een tweet die in het verkeerde keelgat schoot bij de Britse zangeres Lily Allen. "Ze doen gewoon hun job. Je vader ging failliet en gaf je weg aan een vreemde in Vegas - hij is hier de enige photobomber." Gevolgd door de hashtag 'respect vrouwen'. Een verwijzing naar het feit dat Eubank Snr zijn twee zoons -Eubank Jr en Sebastian- in 2006 naar Las Vegas stuurde omdat ze daar 'beter' konden opgeleid worden. Een verhuis na wederzijdse toestemming met hun moeder Karron, van wie Eubank het jaar ervoor gescheiden was. Allen postte ook nog dat ze respect heeft voor de ringmeisjes en retweette posts die het ook op de Eubanks gemunt hadden.

They are doing their job. Your dad went bankrupt and gave you to a stranger in Vegas, the only photobomber here is him. #respectwomen https://t.co/rrVu81BUqy Lily(@ lilyallen) link

AP Chris Eubank na zijn zege tegen Avni Yildirm zaterdag in Stuttgart.

Eubank vecht op korte termijn in de halve finale van de World Boxing Super Series tegen de winnaar van George Groves versus Jamie Cox, een kamp die zaterdag op het programma staat. De winnaar van die Series mag zich het beste supermiddelgewicht ter wereld noemen.

AP