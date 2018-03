Bodybuilder (21) die naast 'Popeye' ook vrouw wil worden, slaakt noodkreet: "Nu kan ik alleen nog bidden" Hans Op de Beeck

06u30 0 Time-out Met de Russische bodybuilder Kiril Tereshin (21) gaat het niet goed. Volgens zijn laatste post is 'Popeye', zo luidt zijn bijnaam, zwaar ziek nadat hij zich opnieuw injecteerde met Synthol, een levensgevaarlijk chemisch goedje. Bovendien worstelt Tereshin ook flink met zijn identiteit.

"DIt is het, vergeet mij maar", schreef hij zijn volgers op de sociale media. "Ik heb twee dagen gewoon in mijn bed gelegen omdat ik niet kon stappen, nadat ik opnieuw aan mijn schouders ben beginnen werken." Werken aan zijn schouders, dat is voor de bodybuilder niet richting fitness trekken, wel zijn biceps injecteren met overdosissen Synthol, een chemische cocktail die onder andere kan leiden tot hartfalen, longembolie en allerlei infecties. Trainen, dat duurt hem te lang. Het doel van Tereshin? Naast het breken van records in het bodybuilding ook en vooral het verwerven van -online- faam. Om op die manier grof betaald te worden voor posts op Instagram en tv-optredens.

"Mijn armen zijn zo hard opgezwollen dat ze de dubbele omvang hebben, in die mate dat het mijn hele systeem aantastte", voegde Tereshin er nog aan toe. "Ik heb veel pijn. Mijn moeder is aan het huilen. Ik weet niet wat te doen. Al wat ik nog kan doen, is me in de handen van God leggen. Ik zal op mijn bed liggen en bidden tot God."

Dat Tereshin ook flink met zijn zelfbeeld en identiteit worstelt, werd recent nog maar eens duidelijk toen hij een foto postte waarin hij in bloot bovenlijf te zien is als vrouw, compleet met pruik en de nodige make up. In Russische media doken berichten op als zou de gewezen soldaat borstimplantaten overwegen die hem een D-cup bezorgen. Waarna hij ook zijn gezicht wil laten behandelen door een plastisch chirurg. Maar de post kreeg opvallend veel negatieve commentaren, waarop hij de reacties blokkeerde. Sindsdien is zijn Instagram-account niet langer beschikbaar en voorlopig is er geen verder nieuws rond zijn huidige gezondheidstoestand.

"Ik zou graag een miljoen volgers op Instagram hebben om zo te kunnen stoppen met werken", liet hij zich eerder ontvallen. Terwijl Tereshin vooral met zijn leven speelt. En dat ondanks de nodige waarschuwingen. "Zelfs wanneer hij er nu mee stopt, zal de Synthol de komende vijf tot zeven jaar in zijn spieren blijven zitten", aldus professor Evgeny Lilin. "Meer dan waarschijnlijk zal hij verlamd geraken en moeten zijn armen geamputeerd worden. Op een dag gaat dit leiden tot verschillende abcessen die zullen groeien en daarna ontsteken, waardoor hij een hartaanval riskeert."

De gevaarlijke olie is niet verboden in Rusland en kan makkelijk worden gekocht op het internet. Het bestaat voor het grootste deel uit olie en bevat ook het verdovingsmiddel lidocaïne en alcohol. Het wordt vooral gebruikt door bodybuilders die onderontwikkelde spieren groter willen laten lijken.

