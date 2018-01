BMX-ster die bij vreselijke crash verlamd raakte, ziet op speciale dag droom in vervulling gaan YP ODBS

"Cheers to the most perfect New Year", schreef Alise Post, een professioneel Amerikaans BMX-ster, bij bovenstaand beeld op Instagram. Maar achter die dezer dagen veel gebruikte woorden, schuilt er in haar geval véél meer dan de traditionele nieuwjaarsboodschap.

Post stapte op oudejaarsavond in het huwelijksbootje met Sam Willoughby, haar grote liefde. Het feest vond plaats aan de Amerikaanse westkust en er kwamen 180 familieleden en vrienden op af. Maar het had helemaal anders kunnen lopen. Bij een crash in zijn thuisland Australië in 2016 raakte Willoughby, tweevoudig wereldkampioen en zilveren medaillist op de Spelen van 2012 in Londen, zwaar gewond. Hij raakte verlamd tot aan de borst en de dokters moesten een van zijn halswervels vervangen door een ‘kooi’ van titanium. Er volgde een loodzware revalidatie, maar Willoughby beet door met één ultiem doel: opnieuw kunnen staan op zijn huwelijksdag.

En zo geschiedde. De 26-jarige Australiër droeg een speciale brace om beide knieën zodat hij zijn jeugdliefde al staand het ja-woord kon geven. “Dat is het enige waar ik aan dacht en ik heb er dan ook keihard voor gewerkt. Ik hoop zo hard mogelijk te genieten van onze trouwdag”, zo zei Willoughby nog kort voor zijn grote dag. En het zou zelfs nog beter worden. Hij kon niet alleen rechtopstaand trouwen, hij slaagde er zelfs in om te dansen met “het meisje van zijn dromen.” Een orgelpunt in een relatie die lang niet altijd over rozen ging.

She was the girl of my dreams turn love of my life in one more sleep she will be my wife. I love her more and more everyday, she is beautiful wouldn't you say!!

Liefde op het eerste gezicht

De twee ontmoetten elkaar in 2008 en Willoughby wist toen al dat Post de ware voor hem was. “Ik zag haar meteen zitten”, zo zei hij in 2016 nog in een interview bij NBC. “Ik schreef haar, bijna alsof ik een fan van haar was. En soms kreeg ik ook antwoord.” Later in 2008 verliet Willoughby zijn thuisstad Adelaide om in de VS zijn professionele carrière uit te bouwen. Hij sloeg zijn tenten op bij de ouders van Post in Minnesota en de vonk tussen de twee sloeg al snel over.

De twee schopten het tot de absolute top in het BMX en op de Spelen in Londen in 2012 kende de een al wat meer succes dan de ander. Willoughby pakte zilver, maar voor Post ging het nog voor de finale verkeerd. Ze kwam hard ten val en terwijl haar concurrentes al over de finish waren gefietst, werd zij door officials over de meet geholpen. Post verloor twee jaar later ook haar moeder aan kanker, maar intussen (na ook een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio in 2016) schijnt de zon dus opnieuw voor de Amerikaanse en haar kersverse echtgenoot.

“Ik sta al zoveel verder dan dat de dokters ooit hadden voorspeld en nu wil ik op een dag terug zonder rolstoel kunnen”, klinkt het ambitieus bij Willoughby. En als dat ooit lukt, dan is dat volgens zijn moeder Sharon in grote mate te danken aan Alise Post. “Ze gaan gewoon zo goed samen. De steun en energie die ze onderling uitwisselen is ongelofelijk. En ook hun hele achterban, rivalen en vrienden uit de sport, zijn geweldig.”