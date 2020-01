Blondine die Champions League-finale op stelten zette, eert nu op haar eigen manier Kobe Bryant YP

29 januari 2020

10u45 0 Time-out Opvallend moment, gisteravond tijdens de wereldbekerslalom in het Oostenrijkse Schladming. Daar pakte Kinsey Wolanski, notoir streakster, uit met een eerbetoon aan de betreurde Kobe Bryant. En ze deed dat volledig op haar eigen manier.

De Italiaan Alex Vinatzer wist even met zijn vreugde geen blijf, toen hij na het overschrijden van de finish op het scorebord zag dat hij de snelste tijd had neergezet in de tweede run. Niks bleek echter minder waar: hij begon te vieren, maar had al gauw in de smiezen dat er zich iets vreemds had voorgedaan. Zo was de 23-jarige Kinsey Wolanski al voor de Italiaan over de streep gegleden, in wat tot dusver zowat de gekste hulde aan de overleden basketballegende moet zijn. Vinatzer zag er na afloop de humor wel van in. “Oh man, het lijkt erop dat ik een nieuw liefje heb”, stond er onder meer te lezen. “Zesde plaats in Schladming en waarschijnlijk één van de beste finishfoto’s ooit.”

Wolanski is natuurlijk van geen kleintje vervaard. Zo werd ze wereldberoemd door in de Champions League-finale van vorig jaar tussen Liverpool en Tottenham nogal schaars gekleed het veld op te lopen van het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid. Het bleek toen gouden reclame voor ‘Vitaly Uncensored’, de website van haar vriendje Vitaly Zdorovetskiy; gespecialiseerd in het uithalen van grapjes met topless vrouwen. Vitaly zelf is een dertiger met vele kwaliteiten: naast eigenaar van de succesvolle website (goed voor 10 miljoen volgers en al 1,65 miljard views) is hij YouTuber, ex-pornoacteur en zelf ook een notoir veldbestormer.

Ook Armand Marchant was overigens van de partij in Schladming, maar een onverdeeld succes werd dat niet. Hij werd met een 32e plaats in de eerste run uitgeschakeld.