Blond Grieks model (die spiernaakt gaat op nieuwe kalender) doet boekje open: "Ja, ik heb met Cristiano Ronaldo geflirt" Mike De Beck

29 jaar is ze en ondertussen heeft Ria Antoniou al naam gemaakt in haar tweede vaderland Italië. Het Griekse model verscheen al ettelijke keren op de buis en nu staat ze ook te pronken op de voorpagina van de nieuwste kalender van 2018. In de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport doet ze overigens een opvallende ontboezeming. "Of Cristiano Ronaldo een zwak heeft voor me? Ja, ik heb een beetje met hem geflirt, maar nu heb ik geen partner." Waarna ze het volgende er aan toevoegde. "Valentino Rossi is mijn favoriete kampioen in de sportwereld."

