Bloedmooi model doet boekje open over seksleven met PSG-speler: "We doen het 4 à 5 keer per week. Maar soms helpt zelfs mijn meest sexy lingerie niet" TLB

23 januari 2018

17u12

Bron: 101 GreatGoals 18 Time-out Sportief gaat het hem momenteel niet bepaald voor de wind, maar PSG-doelman Kevin Trapp (27) kan gelukkig wel nog altijd getroost worden door zijn ravissante vriendin Izabel Goulart (33). Al is het nu wel door Goulart dat Trapp in het middelpunt van de belangstelling staat op de sociaalnetwerksites.

In een ludiek interview met Matheus Mazzafera gaf het voormalig Braziliaans model van Victoria’s Secret immers flink wat bedgeheimen van haar en de Duitse doelman prijs. "We hebben ongeveer vier à vijf keer per week seks", aldus een openhartige Goulart.

"Maar wanneer PSG een belangrijke wedstrijd verliest die Kevin zelf speelde, dan weet ik dat ik niets moet verwachten. Zelfs hoge hakken of mijn meest sexy setje lingerie helpen dan niet. Na een nederlaag hebben we geen seks, maar na een belangrijke zege, slapen we allebei dan weer bijna niet."