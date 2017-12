Björn Engels was vorig weekend (even) de schlemiel bij Olympiakos, en dat riep duidelijk herinneringen op bij de ex-Bruggeling TLB

15u55

Opvallende wedstrijd voor Björn Engels afgelopen weekend in Griekenland. De centrale verdediger startte in de basis tegen laagvlieger Panetolikos en aanvankelijk verliep alles ook volgens plan. Fortounis had Olympiakos al na zes minuten op voorsprong gekopt en het moeilijkste werk leek gedaan, maar dan ging het licht even uit bij de ex-speler van Club Brugge.

In minuut 27 verlengde Engels een voorzet vanaf links namelijk in zijn eigen doel. Doelman Silvio Proto kon de owngoal niet meer voorkomen en ontstak ook in een vlammende colère. Pijnlijk moment dus voor Engels, al deed de fase de verdediger duidelijk ook aan een leuker moment denken. Toen hij nog in Brugse loondienst voetbalde, scoorde Engels immers ooit in de topper tegen Anderlecht en... Silvio Proto. Bij wijze van herinnering, deelde Engels zijn twee 'goals' ook even op Instagram (zie eerste video onder).

En gelukkig voor Engels had zijn owngoal ook geen grote gevolgen. Dankzij goals van Fortounis, Ansarifard en Djurdjevic won Olympiakos nog overtuigend met 1-4 tegen Panetolikos. Vadis Odjidja viel bij de rust in bij de Griekse leider, Guillaume Gillet bleef de hele partij op de bank en Mehdi Carcela stond niet op het wedstrijdblad.