Bizar voorval in Serie D: Italiaan vijf wedstrijden geschorst voor plassen richting supporters tegenstander XC

Opmerkelijk incident in de Italiaanse Serie D. Giovanni Liberti van Turris Calcio wordt vijf wedstrijden geschorst voor het plassen richting de supporters van tegenstander Sarnese 1926. "Dat voorval heeft zich nooit afgespeeld. De scheidsrechter heeft het verkeerd gezien", aldus Turris-voorzitter Antonio Colantonio.



Volgens de Italiaanse bond maakte Liberti -naast het plassen- ook nog eens obscene gebaren naar de fans van de bezoekende club. Daardoor kreeg de Italiaan een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd. Turris gaat echter in beroep. "Onze speler heeft dat helemaal niet gedaan", klonk het bij Turris-voorzitter Colantonio. "Liberti dronk water van een fontein en stak vervolgens al lopend zijn shirtje in zijn broek. De scheidsrechter heeft de fase verkeerd beoordeeld. Zelfs de tegenstander ontkent het voorval", aldus Colantonio.

