Bittere tranen: dit moet de Barça-fan zijn bij wie het nieuws rond Messi het hardst is aangekomen YP

27 augustus 2020

15u49 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘t Zijn bange dagen voor de aanhang van FC Barcelona, nu Lionel Messi na een seizoen zonder prijzen heeft aangegeven de Spaanse grootmacht te willen verlaten. In en rond Camp Nou heerste er vooral gisteravond chaos door de boze fans die het stadioncomplex wilden betreden om het ontslag van voorzitter Bartomeu te eisen, maar anderen uitten hun emoties dan weer op een andere manier. De man die de hoofdrol speelt in bovenstaand filmpje, bijvoorbeeld: hij knielt en huilt, met het shirt van zijn grote idool in de hand. “Nee! Deze dag hoefde niet te komen! Dit hoeft zo niet te eindigen, Bartomeu!”, schreeuwt hij het uit.

Lees ook.

Man City in poleposition: strooit De Bruyne straks met assists voor Messi?

Hun laatste avondmaal in loondienst van Barça? Messi en Suarez samen gespot op restaurant in Barcelona

Belgische advocaat zal oog in oog staan met Messi: Wouter Lambrecht is juridische rechterhand van Barça-voorzitter Bartomeu (+)