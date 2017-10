Bijzonder pijnlijk: speler krijgt tien hechtingen aan penis na trap in edele delen Mike De Beck

10u40

Bron: El Mundo Deportivo 4 RV

Mariano Bittolo was gisterenavond de ongewilde hoofdrolspeler in het scoreloos gelijkspel tussen Spaanse tweedeklassers Albacete en Huesca. De Argentijnse vleugelverdediger kreeg te maken met een erg bijzondere blessure. Nadat zijn ploegmakker Roman Zozulya zijn studs in de edele delen van zijn medespeler plantte, zeeg Bittolo neer tegen de grasmat van de pijn. Je zou voor minder, want achteraf bleek dat de 27-jarige Bittolo in het ziekenhuis maar liefst tien hechtingen kreeg aan zijn penis. Bekijk de pijnlijke beelden hieronder.