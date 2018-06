Bezorgt Inna Zhirkova Rusland al meteen een plaatsje in de achtste finale van ons WK der WAG's? Redactie

19 juni 2018

18u10 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag.

Rusland - Egypte

Zit Rusland dankzij Inna Zhirkova straks zo goed als zeker al meteen in de achtste finale van ons WK der WAG's? Dat zou zomaar kunnen, nadat de vrouw van Yuri Zherkov indruk maakte in haar opener: maar liefst 12.822 stemmen kreeg ze, tegenover 2.602 voor Carolina Reynoso, de vrouw van de Arabische bondscoach Pizzi. Daar waar Egypte en Hiba Elawadi met 2.354 stemmen in het zand beten in hun eerste partij tegen Uruguay.

Zhirkova (29) is moeder van twee (zoon Dmitry en dochter Milan) en werd in 2013 tot Miss Russia verkozen. Elawadi (31) is samen met Ahmed Elmohamady en een Egyptische socialite. Bevriend met Paris Hilton en Naomi Campbell, de wereld rondreizend in geregeld de privé-jet van haar goeie kennis en muziekproducer Quincy Jones. Ze zit in de modebranche en heeft zelfs een eigen label, Hebz, dat inzet op zwoele Noord-Afrikaanse kledij.

Inna Zhirkova

5:0 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 С ПОБЕДОЙ РОДНАЯ СТРАНА !!!!!!! Наши лучшие ❤❤❤❤❤ мы с моей девочкой сорвали голос 🙈🙈🙈😂 @baranovskaya_tv 😘 @yuryzhirkov 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@innazhirkova) op 14 jun 2018 om 22:19 CEST

Ехала в поезде и хотела безумно спать , но у моих детей особо в планах спать не было 👻младший уснул за час до приезда .Сейчас я дома и все спят , а у меня не в одном глазу 🙆🏻🌚 Как уснуть ?😄 ps:спасибо каждому за добрые комментарии под фото с детьми , не всем успела ответить 😊😘😘 Желаю вам доброй ночи и сладких снов 😜 Een foto die is geplaatst door null (@innazhirkova) op 18 jun 2018 om 01:19 CEST

Hiba Elawadi:

🖤💖🖤 Een foto die is geplaatst door null (@hibaelawadi) op 10 feb 2018 om 13:17 CET

Goodnight 😉 Een foto die is geplaatst door null (@hibaelawadi) op 04 okt 2016 om 22:44 CEST