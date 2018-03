Bestbetaalde voetballer ter wereld loopt blessure op bij wedstrijdje in gevangenis LPB

28 maart 2018

18u04

Bron: Clarin 1 Time-out Carlos Tevez is een drietal weken buiten strijd met een kuitletsel. Het zou een fait divers zijn, ware het niet dat de locatie waar de Argentijnse spits de blessure opliep voor ophef zorgt in zijn vaderland. Tevez zou geblesseerd zijn geraakt bij een partijtje voetbal in de... gevangenis.

Argentijnse media weten het voorzeker: Carlos Tevez heeft een contractuur in de kuit opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd in de Bouwer-gevangenis in Cordoba. De ex-speler van ondermeer Manchester City en Juventus was er op bezoek bij zijn halfbroer, een zekere Juan Alberto Martinez. Die laatste zit in het zwaarbewaakte cellencomplex een gevangenisstraf van 16 jaar uit, na een gewapende overval op een geldtransport in 2010.

Tevez zou tijdens zijn bezoek aan de gevangenis een twintigtal minuten hebben meegevoetbald in een wedstrijdje onder gedetineerden. Enkele zware jongens toonden zich niet onder de indruk van de reputatie van hun tegenstander. Ze gingen vol de strijd aan met Tevez, die er een kuitblessure aan overhield.

Een domper voor Boca Juniors, zijn club van herkomst, waar hij begin dit jaar voor de derde keer aan de slag ging. Voordien was Tevez actief voor Shanghai Shenhua in de Chinese Super League. De Argentijnse spits verdiende er maar liefst 730.000 euro per week, wat van hem toen de bestbetaalde voetballer ter wereld maakte. De dirigenten van Boca Juniors reageerden naar verluidt furieus toen ze lucht kregen van de 'ongewone' blessure van hun vedette.