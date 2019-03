Beruchte fan van Marseille mept auto stuk na verlies in Clásico tegen PSG TV

20 maart 2019

12u47 0 La voiture de @henni_mo n'aura pas survécu au Classico perdu par l'OM... pic.twitter.com/0VjsFltlXP Vines Foot(@ vinesfoot) link Time-out Mohamed Henni doet het weer. De in Frankrijk beruchte fan van Olympique Marseille had het wel erg moeilijk na het verlies van zijn ploeg in de Clásico tegen PSG (3-1). Na eerder al menig televisietoestel moet ditmaal een auto eraan geloven.

In een filmpje stelt Henni dat hij de slappe prestaties van Les Olympiens grondig beu is, waarna hij zijn frustraties uitwerkt op zijn Renault Clio. Lichten, ruiten, spiegels... alles moet eraan geloven. Vooral Steve Mandanda blijkt kop van jut te zijn. De doelman kreeg een rode kaart in de 62ste minuut. “Door u heeft het team verloren, Mandanda. Ik begrijp het niet meer. Eerst was je een panter, nu een pantoffel”, roept Henni terwijl hij zich verder afreageert.

Het is niet de eerste keer dat de Fransman zich agressief uitlaat. Hij is een in Frankrijk bekende supporter van Olympique Marseille en heeft een aanzienlijk aantal volgers op sociale netwerksites. Zo sloeg hij een jaar geleden zijn televisie stuk met ook een honkbalknuppel na het verlies van Marseille tegen... PSG. Door het verlies is Marseille teruggevallen naar een vierde plaats, met slechts één puntje voorsprong op Saint-Étienne.

Quand @henni_mo casse sa télévision avec sa PlayStation... 😭 pic.twitter.com/f6Ung4elF2 Vines Foot(@ vinesfoot) link