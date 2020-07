Bernie Ecclestone werd op z’n 89ste opnieuw vader en daar hoeft het niet te stoppen voor ex-F1-baas: “Viagra? Niet nodig” Redactie

05 juli 2020

09u51

Bron: The Sun 0 Time-out Het nieuws ging eerder deze week de wereld rond: voormalig F1-baas Bernie Ecclestone werd op z’n 89ste The Sun. Het nieuws ging eerder deze week de wereld rond: voormalig F1-baas Bernie Ecclestone werd op z’n 89ste opnieuw vader . De flegmatieke Brit kreeg flink wat kritiek, maar Ecclestone zelf ziet het probleem niet. Sterker: hij wil er gerust nog een kindje bij, zo zegt hij in een gesprek met

Ecclestone verwelkomde met zoontje Ace zijn vierde kind. Met zijn eerste vrouw Ivy kreeg hij een dochter Deborah. Zij is inmiddels 65. Met de Kroatische Slavica kreeg hij twee dochters, Petra (32) en Tamara (36). En ook met zijn huidige partner, de 44-jarige Braziliaanse Fabiana Flosi, heeft Ecclestone nu dus een kindje. Hij is al vijf keer opa en heeft één achterkleinkind.

“Ik ben heel gelukkig”, zegt hij bij de Britse tabloidkrant The Sun. Ecclestone gelooft dat hij een betere vader zal zijn dan bij de geboorte van zijn eerste kind. “Toen mijn dochters geboren werden, was ik uiteraard wel een pak jonger. Maar ik besteedde toen ook heel veel tijd aan mijn jobs. Nu heb ik vaker de handen vrij en hopelijk kan ik mijn tijd gebruiken om mijn zoon te zien opgroeien. Bovendien weet ik niet of ik hier wel wil stoppen. Misschien komt er wel nog een broertje of zusje bij.”

“Fabiana gaf aan dat ze een gezin wilde stichten. ‘Geen probleem. Een half dozijn kinderen zie ik wel zitten’, antwoordde ik. Of ik zelf veel taakjes voor mijn rekening zal nemen? Zeker wel. Pampers vervangen, zal ik bijvoorbeeld wel moéten doen van Fabiana. En dat is geen probleem. Ik hoop dat nog zo lang mogelijk te kunnen doen. Eén van mijn dochters zei ooit dat ik makkelijk 120 kan worden. Maar daar ben ik niet zo mee bezig.”

Ik heb altijd geprobeerd om mentaal jong te blijven. Misschien heeft dat er iets mee te maken, in combinatie met mijn vitamines... Bernie Ecclestone

Viagra

De meeste mannen kampen op Ecclestones leeftijd met erectiestoornissen. Meer dan de helft van de mannen van 89 ervaart problemen met seksuele activiteit. Maar dat geldt niet voor de Brit, zo verzekert hij. “Viagra? Neen, dat heb ik niet nodig. Fabiana geeft me bepaalde tabletten - vitamine D -, maar iets anders neem ik niet.”

Of die vitamines het geheim zijn van zijn lang en viriel leven, wil Ecclestone niet gezegd hebben. “Ik blijf gewoon actief en ik doe de dingen die ik altijd al gedaan heb. Het is niet zo dat ik speciale gebruiken heb om gezond te blijven. Ik heb wel altijd geprobeerd om mentaal jong te blijven. Misschien heeft dat er iets mee te maken, in combinatie met mijn vitamines...”

