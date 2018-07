Bereikt België wél de finale in het WK van de WAG's? Dan moet Noémie Happart voorbij Zwitserse Leonita Lekaj Redactie

11 juli 2018

04u29 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Nadat Frankrijk gisteren de eerste halve finale van Argentinië won, zijn vandaag Zwitserland en België aan zet.

Zwitserland - België

Opnieuw een zware opdracht voor Noémie Happart, de vrouw van Yannick Carrasco. Maar met zeges in de achtste finale tegen de Colombiaanse Karin Jimenez en vooral de Zweedse Maja Nilsson in de kwartfinale heeft de gewezen Miss België al getoond dat ze uit het goeie hout gesneden is. Leonita Lekaj van haar kant, de wederhelft van de Zwitserse Arsenal-middenvelder Granix Xhaka, verloor nog niet één contest op dit WK. Krijgen we Frankrijk - Zwitserland of Frankrijk - België in de finale?

Leonita Lekaj:

Noémie Happart: