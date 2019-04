Benfica-fans reizen naar verkeerde Frankfurt: “Estamos f*cked” Redactie

18 april 2019

Jesus no céu e Benfica na Terra CHEGAAAAAAAMOS A FRANKFURT 🦅🏆👏🏽 #rumoafrankfurt#forcabenfica#slbsge#forca#slb#copaeuropa #portugal #paris #frankfurt #glorioso #jorge #alvaro#roadtrip - Álvaro Oliveira (@alvaroslb1994) on Instagram: "Jesus no céu e Benfica na Terra CHEGAAAAAAAMOS A FRANKFURT 🦅🏆👏🏽..." Time-out Álvaro Oliveira en zijn vrienden hadden alles uitgestippeld: een roadtrip van Lissabon naar Frankfurt om hun favoriete club Benfica vanavond in de Europa League aan te moedigen. Een flinke autorit, maar ze hadden ook een tussenstop in Parijs om even bij te komen.

Alles ging goed. Totdat ze op de plek van bestemming kwamen. Dat bleek Frankfurt an der Oder in Oost-Duitsland te zijn. Terwijl Eintracht in Frankfurt am Main (Zuid-Duitsland) ligt. Het scheelt ruim 600 kilometer en zes uur rijden. “Estamos Fucked”, schreef Oliveira op Instagram nadat hij de pijnlijke vergissing in de smiezen gekregen had.

Gelukkig waren Álvaro Oliveira en zijn vrienden ruim op tijd in Oost-Duitsland en hebben ze normaliter genoeg tijd om op tijd voor de Europa League-wedstrijd te zijn. Het duel in het Commerzbank-Arena begint om 21u. Benfica won de heenwedstrijd in Portugal met 4-2.