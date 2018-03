Belgisch model Fanny Neguesha zwanger van Gabonese Premier League-speler Hans Op de Beeck

06 maart 2018

Fanny Neguesha, het 27-jarige Brusselse model dat faam verwierf dankzij haar relatie met 'bad boy' Mario Balotelli, is zwanger. De gelukkige luistert naar de naam van Mario Lemina (24), met 17,2 miljoen euro de recordaankoop van Premier League-club Southampton. De Gabonese middenvelder wordt voor de tweede keer papa, voor de ex-verloofde van Balotelli is het haar eerste kindje. Op Instagram maakten de twee het heuglijke nieuws bekend.

In het bijschrift staat te lezen: "Het was eerst een blik, dan een lach... niemand die verwacht had dat het zo zou lopen. Elke weg heeft verraderlijke bochten, die we hebben vermeden. Bij elk examen lieten we onze liefde en kracht zegevieren. Meer dan een woord, is blijdschap een ervaring die we met twee of meerderen delen... met diegene waarvan we houden. Aan de vrouw die me gelukkig maakt, wil ik bedankt zeggen om me naast al haar liefde het mooiste cadeau ter wereld te schenken. Uit de intense liefde die ons verbindt zal nu een kindje geboren worden dat me op een dag 'papa' zal noemen. Ik ben er zeker van dat jij de meest liefhebbende mama zal worden."

Be the wifey he always dreamed of ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 dec 2017 om 22:17 CET

Fanny deelde de post op haar Instagrampagina en bedankt haar familie en vrienden voor de steun. "Ik had me geen betere partner kunnen inbeelden dan @lemsm13 om in dit geweldig avontuur te stappen." Na haar heftige relatie met Balotelli zwoer ze nooit geen voetballers meer te daten, maar die belofte heeft Fanny dus niet lang kunnen waarmaken. De voorbije jaren richtte ze zich vooral op een carrière in de muziek.

Relationship goal💑 you are the best thing I ever had @lemsm13 Een foto die is geplaatst door null (@fanny.neguesha) op 02 nov 2017 om 13:43 CET

Uit een eerdere relatie had Lemina al seen zoontje, Neals. De middenvelder begon zijn carrière in Frankrijk, bij eerst Lorient en dan Marseille. Daarna maakte hij na een uitleenbeurt van een jaar de overstap naar Juventus voor meer dan 10 miljoen euro. Bij laagvlieger Southampton kende hij een wat moeilijke start, al is hij er na de winterstop tot een van de sterkhouders uitgegroeid. Liverpool schermt met interesse.