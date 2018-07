België vandaag aan zet in WK van de WAG's met Noémie Happart, ook Zweden - Servië belooft veel spanning Redactie

03 juli 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Zweden - Servië

In de laatste dag achtste finales kondigt er zich met de Zweedse Maja Nilsson een van de topfavorietes voor winst in ons alternatieve WK aan. De WAG van Man Utd-verdediger Victor Lindelof won haar drie groepsduels en treft nu de Servische Natalija Ilic, partner van gewezen Genkie Milinkovic-Savic. Ilic moest in haar groep alleen de Zwitserse Leonita Lekaj laten voorgaan.

Maja Nilsson:

Freckles 💦

Natalija Ilic:

❤️

Colombia - België

Na winst in haar laatste groepsduel tegen de Engelse Ruby Mae plaatste onze ex-Miss België en vrouw van Yannick Carrasco zich voor de achtste finales, waarin ze het opneemt tegen de Colombiaanse Karin Jimenez, de WAG van PSV-flankverdediger Arias die in groep H oppermachtig was en al haar contests won. Happart moest het alleen afleggen tegen de Panamese Angie Malca. Stoot zij net als onze Duivels gisteren door tot de kwartfinales?

Karin Jimenez:

Pasamos 🙏🙏🙏 Nos esperan Octavos ❤️ Gracias Dios!!! Gracias mi selección Colombia, la fe mueve montañas ⛰ gracias @santiagoarias13 😍 Te amo 😍

Noémie Happart:

Going to Russia on a different way .. 🙄🚲 Come on Belgium 🇧🇪 ⚽️ #Russia #WorldCup18 #bycicletour #Belgium #Game