België - Frankrijk herspeeld met Thomas Meunier: Hazard of Mbappé? - Belgisch balbezit of Frans realisme? ODBS

05 oktober 2018

07u30 0 Time-out "Thomas Meunier, verkies je nu Frankrijk of België?" Met die insteek wist Konbini, een Frans infotainmentmedium, ongetwijfeld de meest Franse onder de Rode Duivels te strikken voor enkele vragen - de recente halve finale op het WK tussen België en Frankrijk indachtig. Het resultaat is onderstaande erg leuke video met de verdediger van Paris Saint-Germain.

De rapper: Booba of Damso?

"Het is vooral Booba die mij rap heeft leren kennen, maar nu is Damso (de door de Belgische bond geweerde rapper voor het WK-lied, nvdr) toch de man en ik hou van wat hij doet."

De zanger: Sardou of Brel?

"Zonder twijfel Jacques Brel."

Het land: Frankrijk of België?

"Belgie, op alle vlakken. Ik ga op vakantie in Frankrijk, ik hou van Parijs, maar uiteindelijk blijf je toch het meest verbonden met het land waarvan je afkomstig bent."

De stad: Parijs of Brugge?

"Brugge is een heel erg mooie stad, maar het heeft slechts 100.000 inwoners dus zijn er heel wat minder dingen te doen dan in Parijs. Ik ga dus voor Parijs."

Het cijfer: nonante of quatre-vingt-dix?

"Het is nonante (zoals we het dikwijls in België zeggen, nvdr). Nu zeg ik quatre-vingt-dix, maar het is nonante."

Het eten: Franse frietjes of Belgische?

"De Belgische natuurlijk. Voor 1.000%. Op dat vlak spelen wij op een heel ander niveau."

De voetballer: Eden Hazard of Kylian Mbappé?

"Geen van de twee, want op training zijn het twee spelers die zich niet voor de volle 100% geven dus daar weet ik dat ik kans tegen hen maak."

Het voetbal: Belgisch balbezit of Frans realisme?

"Belgisch balbezit. Zeker en vast... (lacht) 1.000%... tegen beter weten in, maar 1.000%."

De nationale ploeg: de Haantjes of de Duivels?

Ik zou zeggen dat we even sterk zijn. We delen ook de eerste plaats op de FIFA-ranking (alleen dankzij het cijfer achter de komma doet België nog net iets beter, nvdr) dus dat bewijst dat we gelijk zijn."

De eindstand: 6-1 voor België, was het ook in Rusland maar zo geweest... Maar Thomas Meunier is dus nog altijd op en top Belg.

