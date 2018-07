België dankzij Noémie Happart ook in halve finale WK der WAG's. Zwitserland maakt einde aan sprookje van Panama Redactie

07 juli 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Zwitserland - Panama

Zonder twijfel de meest verrassende onder de kwartfinales van ons WK der WAG's. Maar zowel Leonita Lekaj als Angie Malca hebben nog geen contest verloren. Malca is de vrouw van de Panamese keeper Penedo, Lekaj die van Granit Xhaka, Arsenal-middenvelder van de Zwitsers.

Leonita Lekaj:

💚❤️ @granitxhaka Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 mrt 2018 om 14:28 CET

Angie Malca:

❤️ el tiempo pasa.. No se detiene... Mi amor por ti esta intacto ⭐️ tu y Matias son mis angelitos en la tierra 👬👼 Een foto die is geplaatst door null (@angiepenedo2326) op 15 jun 2015 om 21:27 CEST

Resultaat:

Leonita Lekaj was goed voor 3.420 stemmen (60.2%) en maakt zo een einde aan het Panamese sprookje van Angie Malca, die op 2.257 stuks bleef steken. Zwitserland in de halve finale.

Zweden - België

Zware kwartfinale voor België: Noémie Happart, de vrouw van Yannick Carrasco, neemt het op tegen Maja Nilsson. De WAG van verdediger Victor Lindelöf, die aan de bak komt bij Manchester United, won al haar contests veelal op erg overtuigende wijze. Happart moest slechts één keer het onderspit delven: in haar openingsduel tegen de Panamese Angie Malca. Opnieuw een Duivelse stunt met onze gewezen Miss België nu in de hoofdrol?

Maja Nilsson:

After three hours we finally made it to CAMP SWEDEN 🇸🇪 Een foto die is geplaatst door null (@majaenilsson) op 03 jul 2018 om 12:53 CEST

Noémie Happart:

WE MADE IT !!! 🇧🇪🔥 On our way to the semifinals 🙏🏼 #Belgium #RedDevils #Carrasco10 #Russia #Worldcup2018 #Ctt Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 07 jul 2018 om 00:23 CEST

On my way to shoot amazing looks 💃 Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 24 mrt 2018 om 18:54 CET

Resultaat:

Knappe zege van Noémie, die Maja Nilsson op slechts 2.130 stemmen (34.1%) houdt. Happart zelf was goed voor 4.120 stuks.