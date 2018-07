Beladen clash tussen Frankrijk en België is de finale van ons WK van de WAG's, of ex-Miss Côte d'Azur tegen ex-Miss België Redactie

15 juli 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, zijn we in ons WK van de WAG’s een maand lang op zoek gegaan naar de knapste spelersvrouw- of vriendin. Vandaag de finale met Frankrijk versus België.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gingen alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hadden gewonnen.

Frankrijk - België

Charlotte Pirroni trekt met een streepje voorsprong de finale in: zij won àl haar contests tot dusver. Met groot overwicht ook. Pirroni is een gewezen Miss Côte d'Azur en het lief van Marseille-aanvaller Florian Thauvin, ook vandaag in de échte finale tegen Kroatië bankzitter. Noémie Happart moest zich in de poulefase een keertje gewonnen geven, maar troefde in de knock-out fase toppers als de Colombiaanse Karin Jimenez, de Zweedse Maja Nilsson of de Zwitserse Leonita Lekaj af. Bezorgt de vrouw van Yannick Carrasco en gewezen Miss België ons hier wél WK-goud?

Charlotte Pirroni:

Déjà un an aujourd'hui, plein de beaux souvenirs gravés en nous, une très belle expérience et de nouvelles rencontres... On souhaite bon courage à nos miss PACA @leannaferrero @juliacourtesoff pour leur préparation miss France 👍🏻 Et surtout on oublie pas le #telethon ce WE, on se mobilise 3637 💋❤️ #moiaussijedonne #telethon2015 Een foto die is geplaatst door null (@charlottepirroni) op 06 dec 2015 om 14:45 CET

Noémie Happart:

Visiting Durbuy today, one of my favorite place in Belgium 🇧🇪Nature (and food 😍) lovers heaven .. 🌱👩🏼‍🌾 #Belgium #Durbuy Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 14 jun 2018 om 20:55 CEST