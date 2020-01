Beerschot-speler pakt uit met knotsgekke verhalen: “En plots zien we het lief van een goede vriend als stripster...” Redactie

30 januari 2020

17u59

Bron: Denis Prychynenko Wordpress 0 Time-out Denis Prychynenko (27) schrijft. De Duitse verdediger met Oekraïense roots van Beerschot pent zijn gedachten en ervaringen regelmatig neer op zijn eigen blog. Met zijn laatste post als uitschieter. Van een bezoekje aan een stripclub tot een speciale Tinderdate.

Toffe kerel. Speciaal soort humor, zegt altijd zijn gedacht. Denis Prychynenko, die intussen bijna vier jaar op het Kiel voetbalt, is bij Beerschot uitgegroeid tot een publiekslieveling. De verhalen op zijn blog maken hem ongetwijfeld alleen maar populairder.

Bezoekje aan stripclub

“Ik heb veel meegemaakt met mijn ex-ploegmaat bij Hearts (een Schotse eersteklasser, red.), Arvydas Novikovas. Zo gingen we eens naar een stripclub in Edinburgh en zagen we het lief van een goede vriend werken als stripster. We besloten haar geld te geven voor een privédans, maakten er een video van en stuurden die op naar onze vriend. Hij heeft zes maanden niet tegen ons gesproken.”

Tinderdate met ‘Jane’

“Toen het gedaan was met mijn ex-vriendin downloadde ik Tinder. Ik had al snel een ‘match’ met een knap meisje. Jane, was haar naam. We stuurden berichtjes, wisselden gsm-nummers uit,... Ik begon haar leuk te vinden. Na ongeveer één week spraken we af in een restaurant in Antwerpen Zuid. Ik had mijn beste outfit aan en was nerveus. Toen ik arriveerde in het restaurant, zag ik mijn ploegmaat Raphael Holzhauser een koffie drinken. Ik besloot enkele tafels verder te gaan zitten zodat het niet te ‘awkward’ werd voor mijn date. Na een halfuur zat ik nog altijd alleen en ik stuurde Jane een berichtje om te vragen waar ze bleef. Ze antwoordde dat ze er al was. Ik keek rond, maar kon haar niet zijn. ‘Waar ben je dan?’, stuurde ik. Waarna zij: ‘Kijk achter je, Denis.’ Ik keek achter mij en zag Holzhauser plat gaan van het lachen. Blijkt dat hij wist dat ik Tinder gebruikte en een fake profiel had aangemaakt. De hele week had hij zich voorgedaan als ‘Jane’, puur om mij een loer te draaien.”

Politieachtervolging met onverwachts einde

“Jakub Divis (een Tsjechische voetballer, red.) was voor het eerst vader geworden, maar we waren midden in het seizoen bij CSKA Sofia. Hij kon dus pas een paar dagen later afreizen naar Tsjechië. Hij belde mij en nodigde me, samen met twee andere ploegmaats, uit om te gaan eten in een restaurant en daarna te feesten in een club. Topavond. Lekker eten en de club was ‘nice’. We hadden zo’n vijf flessen wodka besteld. ‘Als de vader niet dronken is op de avond dat hij voor het eerst vader is geworden, dan is hij geen echte vader’, vertelde Jakub. Zo gezegd zo gedaan.”

“Toen de club sloot, gingen we naar huis. Ik was de chauffeur en had niet gedronken. Toen ik begon te rijden, zei ik tegen iedereen - en zeker tegen Jakub, die zeer dronken was - dat ze rustig moesten blijven. Mijn rijbewijs en de autoverzekering waren namelijk niet meer geldig. Plots kwamen we een politieauto tegen die aan een rood licht stond te wachten, ik stond net achter hen. Ik zei: “Jakub, doe normaal alsjeblieft.” Wat denk je dat hij deed? Jawel, hij ging de auto uit, stapte naar de politiewagen, deed de koffer open en riep ‘f*ck de politie’. De agenten achtervolgenden ons - het was spannend. Toen ze ons klem zetten, stapten de twee agenten uit. “Stap uit”, riepen ze. Ze keken naar ons en zeiden: ‘Denis Prychynenko? Jakub Divis en Toni Silva? Zijn jullie dat? We zijn grote Sofia-fans. Mogen we een selfie?’ Ze hebben mijn rijbewijs niet eens gecheckt. Het enige wat ze zeiden was: ‘Bedankt, gasten. Geniet nog van je avond.’”

De integrale blog van Denis Prychynenko kan je HIER lezen.