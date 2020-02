Beelden van Maradona tijdens match doen flink de wenkbrauwen fronsen: “Wat krijgt hij hier?” TLB

18 februari 2020

19u37

Bron: TNT Sports 24

De social media hebben een vette kluif aan een video van voetballegende Diego Maradona. De beelden, die zich als een lopend vuurtje verspreiden, tonen Pluisje tijdens de Argentijnse competitiematch tussen Rosario Central en Gimnasia La Plata. Van die laatste ploeg is Maradona op dit moment de trainer. En dat is een belevenis in het voetbalgekke Zuid-Amerikaanse land.

Tijdens elke match plaatst TNT Sports een camera naast de bank van Gimnasia en die ‘Diego Cam' houdt Maradona de hele match in de gaten, telkens meer dan twee uur lang. Op beelden van die camera is te zien hoe er op een bepaald moment een man richting de bank van Gimnasia stapt om iets te overhandigen. Wat Maradona effectief kreeg, is niet geweten. Maar wat wel duidelijk is, is dat zijn stafleden liever niet wilden dat de ‘Diego Cam’ het tafereel zou vastleggen (zie bovenstaande video vanaf 1u38'21"). De 59-jarige Maradona reageerde nog niet op de beelden, waardoor op de sociaalnetwerksites duchtig gespeculeerd wordt.

Wat krijgt Diego hier? pic.twitter.com/PXM9cJBhA0 Neal Petersen(@ nealpetersen) link

Verleden met drugs

Heel wat twitteraars vermoeden dat het om drugs gaat, ook door het verleden van Maradona. In 1991 liep hij als speler van Napoli voor het eerst tegen de lamp. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne en 15 maanden geschorst, maar dat bleek niet voldoende om hem te doen afkicken. Ook op het WK van 1994 testte hij positief, maar ‘t was vooral na zijn carrière dat Maradona in moeilijkheden kwam.

In 2004 werd Maradona na een hartinfarct in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het infarct was veroorzaakt door een overdosis cocaïne. De ex-voetballer herstelde, maar hij leek nooit helemaal van zijn verslaving verlost te geraken. Zo kwam het ook tijdens het WK van 2018 tot een pijnlijk moment. Tijdens de match van Argentinië tegen Nigeria werd al snel duidelijk dat Maradona er was. Hij danste in de tribune met Nigeriaanse vrouwen, viel in slaap, pakte uit met obscene gebaren en na de match moest hij zelfs uit het stadion gedragen worden.

🇦🇷 Beelden van ná Nigeria - Argentinië. Diego #Maradona met hulp omstaanders strompelend naar binnen. Wil maar niet gaan zitten. Waar gaat dit naartoe? #NIGARG pic.twitter.com/yAEggCdqCB Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

😂👃🏻 here for a good time. Not a long time. #Maradona pic.twitter.com/7EhVMl8M7r Dale Ord.(@ daleord) link