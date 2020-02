Beelden van Maradona tijdens match doen flink de wenkbrauwen fronsen, plaatselijke media komen met verklaring TLB/RLe/YP

19 februari 2020

07u12

Bron: TNT Sports 50 Time-out De social media hebben een vette kluif aan een video van voetballegende Diego Maradona. De beelden, die zich als een lopend vuurtje verspreiden, tonen Pluisje tijdens de Argentijnse competitiematch tussen Rosario Central en Gimnasia La Plata. Van die laatste ploeg is Maradona op dit moment de trainer. En dat is een belevenis in het voetbalgekke Zuid-Amerikaanse land. Plaatselijke media komen alvast met een verklaring voor wat er zich op de beelden afspeelt.

Tijdens elke match plaatst TNT Sports een camera naast de bank van Gimnasia en die ‘Diego Cam' houdt Maradona de hele match in de gaten, telkens meer dan twee uur lang. Op beelden van die camera is te zien hoe er op een bepaald moment een man richting de bank van Gimnasia stapt om iets te overhandigen. Wat Maradona effectief kreeg, is niet geweten. Maar wat wel duidelijk is, is dat zijn stafleden liever niet wilden dat de ‘Diego Cam’ het tafereel zou vastleggen. Met de nodige speculatie tot gevolg.

Wat krijgt Diego hier? pic.twitter.com/PXM9cJBhA0 Neal Petersen(@ nealpetersen) link

Medicijnen tegen te hoge bloeddruk?

Maar eerlijk is eerlijk. Pluisje ziet er slecht uit. Hij heeft overgewicht, loopt moeilijk en komt nauwelijks uit zijn woorden. Al is daar wellicht een eenvoudige verklaring voor. Maradona heeft na zijn carrière altijd last gehad van kniepijn, waar hij pas in 2019 aan werd geopereerd. Bij zijn vorige club als coach, de Mexicaanse tweedeklasser Dorados, stond hij regelmatig met krukken langs de lijn.

Hoewel Maradona zelf niet heeft gereageerd op de beelden, melden Argentijnse media zoals sportkrant Olé en dagblad Clarín dat het om onschuldige medicijnen zou gaan: Diego had door de spanning in de wedstrijd tegen Rosario Central last van een te hoge bloeddruk. Hetzelfde medicijn zou hem in september 2019 ook al zijn aangeboden tijdens een wedstrijd, maar toen sloeg Maradona het aanbod nog af.

Verleden met drugs

Op Twitter vermoeden ze dan weer dat het om drugs gaat, ook door het verleden van Maradona. In 1991 liep hij als speler van Napoli voor het eerst tegen de lamp. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne en 15 maanden geschorst, maar dat bleek niet voldoende om hem te doen afkicken. Ook op het WK van 1994 testte hij positief, maar ‘t was vooral na zijn carrière dat Maradona in moeilijkheden kwam.

In 2004 werd Maradona na een hartinfarct in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het infarct was veroorzaakt door een overdosis cocaïne. De ex-voetballer herstelde, maar hij leek nooit helemaal van zijn verslaving verlost te geraken. Zo kwam het ook tijdens het WK van 2018 tot een pijnlijk moment. Tijdens de match van Argentinië tegen Nigeria werd al snel duidelijk dat Maradona er was. Hij danste in de tribune met Nigeriaanse vrouwen, viel in slaap, pakte uit met obscene gebaren en na de match moest hij zelfs uit het stadion gedragen worden.

🇦🇷 Beelden van ná Nigeria - Argentinië. Diego #Maradona met hulp omstaanders strompelend naar binnen. Wil maar niet gaan zitten. Waar gaat dit naartoe? #NIGARG pic.twitter.com/yAEggCdqCB Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

😂👃🏻 here for a good time. Not a long time. #Maradona pic.twitter.com/7EhVMl8M7r Dale Ord.(@ daleord) link