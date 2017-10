Bedankt Cristiano! Ronaldo bewijst dat hij ook de ultieme wingman kan zijn Hans Op de Beeck

11u15 0 instagram helga_model Time-out Op z'n 32ste lijkt Cristiano Ronaldo in alles een gesettelde familieman. Nog steeds doelpuntenmachine ook, maar dat wil niet zeggen dat hij niet af en toe nog een knappe assist uitdeelt aan een ploegmaat.

Het moet gezegd dat dit een van de opvallendste assists uit de carrière van CR7 moet zijn. Volgens de geruchtenmolen in Madrid is Ronaldo er immers verantwoordelijk voor dat zijn (gewezen) ploegmaat James Rodriguez momenteel samen is met Instagram-model Helga Lovekaty. Op een feestje zou Cristiano als een echte Cupido gespeeld hebben, toen hij James (door Real voor een jaartje uitgeleend aan Bayern München) voorgesteld heeft aan de 25-jarige Russische uit Sint-Petersburg.

It's time to make my new grandiose plans in my new blouse from @yoinscollection ❤️ 96.6k Likes, 1,487 Comments - Helga Lovekaty (@helga_model) on Instagram: "It's time to make my new grandiose plans in my new blouse from @yoinscollection ❤️"

Maar liefst 4 miljoen volgers heeft Lovekaty op Instagram nadat ze in juni 2013 haar account opende. Ze out zich er ook als fitnessmodel, sportambassadrice, dierenliefhebster en zelfs actrice. Al snel werd ze opgemerkt door modellenbureau Mavrin Models. En nu dus ook door de Colombiaan James. Dankzij Cristiano. Dat de twee meer doen dan louter elkaars foto's liken, mag duidelijk zijn. Vorige week feliciteerde Lovekaty James nog met zijn goal in de 1-1 van Colombia in Peru, waardoor de Zuid-Amerikanen zich plaatsten voor het WK in haar thuisland.

Sunny Indonesia 99.4k Likes, 1,588 Comments - Helga Lovekaty (@helga_model) on Instagram: "Sunny Indonesia "

James is sinds deze zomer single na zijn breed in de gespecialiseerde pers uitgesmeerde scheiding met Daniele Ospina, een professionele volleybalspeelster en de zus van David Ospina, doelman van Arsenal en de Colombiaanse nationale ploeg. De twee hebben een dochtertje, Salome.

rv James en Ospina na de Champions League-triomf van Real Madrid tegen Atlético in 2016.

Ronaldo van zijn kant was in zijn jonge jaren ook van geen avontuurtje vies, maar lijkt tegenwoordig een echte familieman te zijn. De liefde gevonden bij de Spaanse Georgina Rodriguez, die zwanger is van hun eerste kindje. Op zijn sociale media post Cristiano, die al twee zoontjes en een dochter heeft via een surrogaatmoeder, geregeld foto's van hun gezinsgeluk of hun romantische uitjes samen.

Sobran las palabras ❤️ Os amo 596.7k Likes, 5,374 Comments - Georgina Rodríguez (@georginagio) on Instagram: "Sobran las palabras ❤️ Os amo"