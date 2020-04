Bayern-ster Coman meldt zich op training in zijn McLaren, maar dat vindt zijn werkgever niet zo leuk YP

17 april 2020

13u30

Bron: Bild 4 Time-out Kingsley Coman mag zich aan een boete verwachten van zijn werkgever Bayern München. De reden: de 23-jarige Franse flankspeler kwam aan op de training in een McLaren... in plaats van zijn gesponsorde Audi.

In de Bundesliga maken ze zich stilaan op om de competitie te hervatten, dus moet er getraind worden ook. Bij recordkampioen Bayern is dat niet anders, dus meldde Coman zich gisteren in zijn McLaren 720 S (standaardprijs: zowat 260.000 euro) aan op het Säbener Strasse-oefencomplex. En toch was dat niet geheel naar de zin van zijn werkgever. Want: die wordt gesponsord door Audi, een ander Duits automerk. Volgens Bild staat het gestipuleerd in het contract van de spelers dat zij werkgerelateerde verplaatsingen steevast met de wagen van de sponsor moeten doen, en dus mag de Franse winger zich aan een boete verwachten.

Niet de eerste

Coman, dit seizoen in 24 wedstrijden tot dusver goed voor vijf goals en vijf assists, heeft zich wel al verontschuldigd. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan de club en aan Audi, omdat ik niet met de door hen gesponsorde wagen naar de training kwam. Er waren problemen met de achteruitkijkspiegel, maar hoe dan ook was dit een vergissing”, aldus de flankspeler, die volgens het Duitse blad niet de eerste is die op dat vlak zijn boekje te buiten gaat. Eerder kwamen Jerome Boateng en Philippe Coutinho al aangereden in een Mercedes, terwijl Niklas Süle al een keertje zijn Ferrari boven zijn Audi verkoos.