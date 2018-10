Basketclub zet speler meteen op vliegtuig naar huis na verfoeilijke actie LPB

24 oktober 2018

12u39 2

Wat hem bezielde, weet niemand. David Samuels, een Amerikaanse basketter die in Oostenrijk speelt, is door zijn club op straat gezet nadat hij in een wedstrijd compleet door het lint ging. Samuels gaf een tegenstander met volle kracht een vuistslag op het achterhoofd. Omdat die laatste na een gelukte dunk treiterend aan de ring bleef hangen? Who knows. Feit is: Kapfenberg Bulls, de club van Samuels, tilde bijzonder zwaar aan de verfoeilijke actie van zijn speler en gaf hem na de match prompt zijn C4. “In onze vereniging, en in de sport in het algemeen, is er voor zulke zaken geen plaats”, zegt Oliver Freund, manager van de club. “Dat hebben we David ook duidelijk gecommuniceerd. Morgen zit hij op een vliegtuig naar huis.”