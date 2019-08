Basketbalspeler sjoemelt bij dopingtest en blijkt zwanger MMP

07 augustus 2019

12u46 2 Time-out De Amerikaanse basketbalspeler Donnel ‘DJ’ Cooper vervalste zijn urinetest, maar hij liep op een wel heel bijzonder wijze tegen de lamp. Hij bleek namelijk zwanger.

De Internationale Basketbalfederatie (FIBA) schorste de 28-jarige ex-speler van AS Monaco voor twee jaar na vastgestelde “fraude” bij een urinetest. Tijdens een dopingcontrole van het Bosnische - jawel, zijn carrièreverloop is al even bijzonder - nationale team. Zijn urine bevatte een hoge concentratie aan een hormoon dat zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap. Sloveense media berichtten dat Cooper een urinestaal van zijn vriendin aanleverde, maar de FIBA wil daar niet op reageren.

Vorig jaar kondigde hij onverwacht zijn vertrek aan bij de Monegasken. Hij verklaarde toen dat hij die beslissing nam om “familale redenen.”

Recent deelde de FIBA de échte reden voor zijn plotse vertrek mee. Cooper had al in 2014 een aanvraag ingediend om de Bosnische nationaliteit te verkrijgen zodat hij als genaturaliseerde speler voor het nationale team zou kunnen uitkomen, maar hij testte daarbij dus positief.

Cooper heeft er al een apart carrièreverloop opzitten. Hij scheerde hoge toppen als basketbalspeler aan de universiteit van Chicago, maar greep naast een NBA-selectie en besloot om carrière te maken in Europa. Hij speelde in Griekenland en Rusland voor hij afzakte naar AS Monaco, waar hij verkozen werd tot de beste speler van de Franse competitie in 2017. Na zijn spectaculair mislukte dopingcontrole zal hij tot en met juni 2020 niet kunnen spelen. In blijde verwachting van een terugkeer dan maar?