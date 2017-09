Balotelli opnieuw papa YP

20u08

Bron: L'Équipe

Heuglijk nieuws voor Mario Balotelli, want de Italiaan is opnieuw papa geworden. In Zürich zag een jongetje het levenslicht dat luistert naar de naam Lion. Wie de moeder is van het kindje is niet duidelijk, maar feit is wel dat 'Super Mario' meteen na de Europa League-wedstrijd van Nice tegen Vitesse naar Zwitserland afreist om er kennis te maken met zijn oogappeltje.



Het is al het tweede kindje voor de grillige aanvaller. In 2012 kreeg hij met het Italiaanse model Raffaella Fico al een dochtertje, Pia.