Axel Witsel geeft erg intieme rondleiding in zijn woonst in Dortmund: “Hier vindt de magie plaats” ODBS

16 juni 2020

09u43

Bron: MTV 0 Time-Out Zelden krijgen we Axel Witsel zo intiem te zien. Voor ‘ MTV Cribs: Footballers Stay Home’ gaf de Rode Duivel een exclusieve inkijk in zijn woonst in Dortmund. Een rondleiding gefilmd door zijn vrouw Rafaella, maar waarin dochters Mai-Li (4) en Evy (2) de hoofdrol spelen. Dat Witsel samen met onder anderen ook Lingard en Dybala te zien is in het programma, is ongetwijfeld het resultaat van zijn samenwerking met Roc Nation, de Amerikaanse marketing- en mediagigant die instaat voor Witsels commerciële marktwaarde.

“Dit is mijn slaapkamer. Euh, onze slaapkamer”, nadat Witsel snel verbeterd wordt door zijn Rafaella. “Dit is waar de magie plaatsvindt...” Waarna een van de dochters luidop ‘mama’ roept. Witsel: “Zie je wel... lang kunnen we hier niet blijven.” Rafaella: “Eentje huilt en de andere schreeuwt.”

De middenvelder van Dortmund geeft een opvallende rondleiding in zijn Duitse ‘crib’. Zo komen we te weten dat het vooral Witsel is die kookt, dat hij heel graag avocado eet, maar dat hij om de wasmachine(s) te bedienen toch altijd liefst even de hulp van zijn partner inschakelt. De gewezen Rouche, die onlangs investeerde in Standard via een immo-constructie rond het stadion, showt ook een ruimte exclusief voor hem om tot rust te komen, zijn kleerkast en de kinderkamers. Daar wordt zijn haardos meteen onder handen genomen door de dochters.

Eén keertje gaat Witsel ook in de fout, wanneer hij een aandenken gekregen voor zijn verjaardag van Rafaella verwart met een cadeau van een fan. Leuke televisie, geknipt voor de Amerikaanse, Aziatische en Europese markt. Het is bovendien daar waar Witsel eind vorig jaar bovenaan de trap te hard tegen een kindrekje aanleunde, met een lelijke valpartij tot gevolg. Hij liep daarbij een zware breuk van het neusbeen op en miste enkele matchen van Borussia.