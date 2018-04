Atalanta-speler zet dankzij eenvoudig gebaar coach tegenstander flink voor schut XC

17 april 2018

13u58 0 Time-out Dit weekend namen Atalanta en Inter het tegen elkaar op. Eindstand: een droge 0-0, mede dankzij het sterke defensieve werk van Inter-verdediger Miranda. Die laatste had zich daarnaast tijdens de partij even bezeerd, waarna Atalanta-aanvaller Alejandro Gomez zijn kans rook.

In minuut 75 tastte uitblinker Miranda naar zijn rechterbeen. Tegenstander Gomez kwam zich van de situatie vergewissen en bedacht een manier om van de sterkhouder af te geraken. Hoe? Simpelweg door het wisselgebaar richting de Inter-bank te maken.

Einde partij voor Miranda, zo leek het. Inter-coach Spalletti maakte vervolgens Andrea Ranocchia klaar om in te vallen, tot Miranda prompt zonder problemen over het veld huppelde. Een wissel was helemaal niet aan de orde. Spalletti gooide zijn handen in de lucht en begreep er niets van, terwijl Gomez z’n lach niet kon verbergen. Ranocchia mocht terug op de bank plaatsnemen.

Beide teams kwamen ook nadien niet meer tot scoren: 0-0. Inter staat nu op plek vijf in de Serie A, slechts één punt verwijderd van een plekje in de Champions League. Atalanta -voorlopig op de achtste stek in de Italiaanse hoogste klasse- is in volle strijd voor een Europa League-ticket.

Scène insolite 😂#AtalantaInter 75’: Alejandro Gomez fait un geste vers le banc de l’Inter pr signaler que Miranda est blessé.

Spalletti prépare le changement, réalisant 1min plus tard qu’il s’agissait d’une farce de Gomez pour se débarrasser de Miranda qui faisait un gros match pic.twitter.com/8ZrkU8LC4r Inter Milan FR(@ InterMilanFRA) link