Arturo Vidal mikpunt van spot: Argentijnse fans steken enorme pop van Chileen die op tv naar WK kijkt in brand

Het heeft niet veel gescheeld of we moesten het straks in 2018 in Rusland zonder Lionel Messi en Argentinië doen. 'Los Albicelestes' konden zich op het nippertje nog plaatsen voor het WK. Een Zuid-Amerikaans land dat straks dan weer niet van de partij zal zijn, is Chili. En dat vinden ze in Argentinië duidelijk bijzonder geestig.

In La Plata, de hoofdstad van de Argentijnse provincie Buenos Aires, haalden ze alles uit de kast om het nieuwe jaar goed te vieren. Enkele voetbalsupporters maakten een enorme pop van Arturo Vidal die in zijn outfit van de Chileense nationale ploeg, met nummer acht, naar het WK aan het kijken is op TV. Puur leedvermaak dus. Als klap op de vuurpijl staken de Argentijnen de pop ook nog eens in brand.

De rivaliteit tussen Chili en Argentinië kende de afgelopen jaren een hoogtepunt. De twee Zuid-Amerikaanse landen plaatsten zich twee jaar op rij voor de finale van de Copa América (2015 en de Copa América del Centenario 2016). Telkens kwam het Chili van Arturo Vidal als winnaar uit de bus. Het verbranden van poppen is een ritueel dat al sinds 1956 plaatsvindt in de buitenwijken van La Plata. Op oudejaarsavond worden die dan traditioneel verbrand.