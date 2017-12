Argentijnse ex-topspits doet straffe seksuele onthulling in tv-show: "Wel altijd met meer vrouwen dan mannen" Hans Op de Beeck

07u30 0 reuters/rv Links: Hernan Crespo als spits bij AC Milan. Rechts: in de tv-show 'El Destape'. Time-out In een Argentijnse tv-show heeft Hernan Crespo nog eens van zich laten spreken. De gewezen topspits, goed voor 35 goals in 64 A-caps voor Argentinië, onthulde zonder schroom dat hij tijdens zijn actieve voetbalcarrière deel heeft genomen aan menig orgie.

River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, AC Milan, terug Inter, Genoa en weer Parma. Veel clubs heeft Hernan Crespo gehad - veel vrouwen ook, zo gaf hij in de tv-show 'El Destape' toe. Daarin werd gevraagd wie van de deelnemers er ooit al groepsseks heeft gehad. Zonder twijfelen doet Crespo, nu 42, een stap naar voren. "Dat heb ik meer dan één keer gedaan ja", zegt hij. "Dat waren echte ervaringen. Wanneer je jong en bekend bent... dan doe je alles hé. Enfin, niet alles... maar dan test je veel uit. Ik profiteerde daar wel van. Neen, op dat vlak heb ik niets gemist in mijn leven."

Hernán Crespo realizó una increíble confesión sexual en la televisión pic.twitter.com/mRJOy4uv4n El Destape(@ eldestapeweb) link

Crespo kreeg dan de vraag van een vrouwelijke deelneemster of er bij die orgieën meer vrouwen dan wel mannen betrokken waren. Ook op die vraag moest hij niet twijfelen: "Meer vrouwen. Altijd." Hij legde vervolgens uit dat hij het grootste deel van zijn actieve carrière single was. "Ik debuteerde op mijn achttiende. Mijn vrouw leerde ik kennen toen ik 27 was. Een vriendinnetje nam ik nooit mee naar huis - eigenlijk was ik al die tijd dus single en kon ik doen en laten wat ik wou op dat vlak. Tot hij in 2002 naar Inter ging en in Milaan het Italiaanse model Alessia Rossi Andra leerde kennen. Ze trouwen drie jaar later en zijn nu de trotse ouders van twee dochters: Nicole en Sofia.

isosport Hernan Crespo met zijn vrouw, het Italiaanse model Alessia Rossi Andra.

In 2012 hing Crespo de schoenen aan de haak. Hij probeerde het even als trainer, maar dat werd geen succes. Serie B-club Modena gaf hem in 2015 een kans om hem negen maanden later alweer te ontslaan. In juni van dit jaar werd hij benoemd tot vice-president van Parma, een club die recent werd overgenomen door rijke Chinezen.

isosport De openingsdans tijdens hun trouw.