Aparte voorbereiding op US Open: tennisdiva 'Genie' Bouchard trekt broek uit in New York

27 augustus 2018

Eugenie Bouchard doet komende week mee aan de US Open, maar eerst geniet de 24-jarige tennisster uit Canada nog even van al het moois dat New York te bieden heeft. Toen ze gisteren van een "zakelijke meeting naar een concert" ging, was het tijd voor een kleine verandering van outfit. Dinsdag wacht weer het serieuze werk, met de partij tegen de Française Harmony Tan in de eerste ronde van de US Open.

Straight from a business meeting to a concert. Always so busy in this city gotta be efficient you kno Een foto die is geplaatst door null (@geniebouchard) op 26 aug 2018 om 23:31 CEST