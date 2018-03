Angstaanjagende crash tijdens Porsche Carrera Cup in Brazilië Jonas Polet

26 maart 2018

11u06

Bron: nl.motersport.com 0

Tijdens de eerste wedstrijd van de Porche Carrera Cup is rijder Eduardo Azevedo op spectaculaire wijze gecrasht. Hij kwam in aanraking met de wagen van titelverdediger Miguel Paludo waardoor hij in de lucht werd gekatapulteerd en enkele keren overkop ging. Gevolg: Porsche perte totale. De Braziliaan werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar stelt het goed.