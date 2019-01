Andrés Iniesta krijgt kritiek na ‘racistische foto’ op Instagram: “We hoeven een volwassen vent als jij toch niet meer op te voeden?” GVS

07 januari 2019

Normaal beroert Andrés Iniesta (34) met een fantastisch hoogstandje of een fenomenale pass. Dit keer gaat de Spaanse voetballer echter om een andere reden over de lippen. De gewezen ster van FC Barcelona vierde Driekoningendag met zijn familie en vrienden, en traditiegetrouw waren ook de koningen Caspar, Melchior en Balthasar van de partij. Eén van die drie koningen heeft volgens de geschiedenisboeken een zwarte huidskleur, dus bracht een kennis van de Spanjaard zwarte schmink aan. Ook een andere persoon had zichzelf een zwarte huidskleur aangemeten.

Iniesta trok een foto van het hele gezelschap en gooide die op Instagram. Maar het kiekje bracht onmiddellijk een schokgolf teweeg. Volgens tal van volgers had het beeld een racistische ondertoon, refererend naar de lange geschiedenis van praktijken om iemands gezicht zwart te schilderen en zo de blik van een zwarte medemens te parodiëren.

Ook onze landgenoot Maecky Ngombo, die zijn jeugdopleiding genoot bij Standard en nadien in Nederland, Duitsland en Spanje actief was, schreef een vernietigende reactie. “Dit is belachelijk. We leven in 2019 en jij maakt nog gebruik van een zwarte piet? Je had moeten weten dat dat niet acceptabel is. Je zult wel met een vaag excuus afkomen, maar dit is f*cking racistisch. Dus haal het weg! We hoeven een volwassen vent als jij toch niet meer op te voeden?” Nadien was Ngombo iets milder voor de man. “Kijk, ik hou van Iniesta. Hij lijkt me een bescheiden persoon en een goede teamgenoot. Maar ik begrijp niet hoe je dit kan posten als je een kleedkamer en prijzen hebt gedeeld met Eric Abidal en Dani Alves. Dat je niet beseft dat dit niet cool is, is voor mij erg teleurstellend.”

I love Iniesta like few other public figures, let alone athletes. He seems a supremely humble man and team-mate. I just wonder how you can share a dressing room and so many trophies with Eric Abidal and Dani Alves and still not realise this is not cool. It's very disappointing. https://t.co/8N75ZbsFzS Musa Okwonga(@ Okwonga) link

I cannot believe in 2019 famous people are still doing or are around people doing “blackface” and tweeting it, where are your friends Iniesta?! Didn’t anyone say “Andres, I don’t think this is the one bro” 🙄🤦🏻‍♂️ https://t.co/KQ3vzWWTPE Nick Bright(@ NickBrightDJ) link

Iniesta 🤦🏿‍♂️ Wavy Boy Smith(@ MrBigzOfficial) link

you can't extoll Iniesta's 360-degree vision for decades then act like he didn't know what was happening behind him David Rudin(@ DavidSRudin) link

Ook Griezmann kreeg eerder kritiek

Twee jaar geleden kreeg ook Antoine Griezmann de wind van voor na een gelijkaardig incident. De ster van Atletico Madrid liet met een foto weten dat hij naar een jaren ’80-feestje ging als een Harlem Globetrotter. Inclusief een pruik met zwarte krullen, zwart geschminkt gelaat, armen en benen. Griezmann werd uitgescholden voor racist, gevraagd de post offline te halen en toch maar voor een andere vermomming te kiezen.

Aanvankelijk verdedigde Griezmann zich nog louter door te stellen dat hij al lang een fan is van de Harlem Globetrotters en dat het een eerbetoon is aan hen, maar even later besliste hij toch de foto te verwijderen. Hij excuseerde zich ook. “Ik beken dat het wat onhandig was van mij. Als ik daarmee sommige mensen gekwetst heb, bied ik mijn excuses aan.”