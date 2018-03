Amper een week na haar bevalling oogt voormalige tennisdiva alweer erg fit Redactie

28 maart 2018

11u58

Bron: Instagram 0 Slowly getting back into my flow 🧘🏻‍♀️ Happy Sunday! #newmomslife #newborn Een foto die is geplaatst door null (@anaivanovic) op 25 mrt 2018 om 17:42 CEST

Ze beviel een dikke week geleden van haar eerste zoontje Luka, maar intussen is er van extra zwangerschapskilo's weinig te merken bij Ana Ivanovic. De Servische, die in december 2016 het tennis vaarwel zei en nu met echtgenoot Bastian Schweinsteiger in Chicago leeft, postte op haar Instagram twee foto's waarop te zien is hoe ze aan yoga doet - en dat legt haar ranke lijf geen windeieren...

💙 #newmomslife Een foto die is geplaatst door null (@anaivanovic) op 27 mrt 2018 om 16:29 CEST

Thank you everyone for the kind words and blessings. We are all happy, healthy, and surrounded by so much love 👪💕 Een foto die is geplaatst door null (@anaivanovic) op 21 mrt 2018 om 22:04 CET