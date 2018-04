Amper 20, maar geteisterde Max Verstappen woont nu al in dit peperduur appartement in het chique Monaco GVS

Bron: Goalsandglamour, racingnews365, Formule 1 Magazine en Ziggo Sport 0 Time-out Max Verstappen leidt een luxueus leventje. Het Formule 1-talent woont niet in Nederland maar vertoeft al enige tijd in het mondaine Monaco. En hoewel de waaghals amper 20 jaar is, hoort daar een chique appartement en adembenemend uitzicht bij.

Het luxehuis van Verstappen bevindt zich in Fontvieille, een van de tien wijken van het prinsdom Monaco. De streek is blijkbaar zeer geliefd bij topcoureurs, want ook Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Felipe Massa hebben er een stekje. Verstappen heeft een indrukwekkend uitzicht op de hemelsblauwe zee, woont op loopafstand van de helihaven en resideert vlak naast een vooraanstaande Rolls Royce-garage.

16 miljoen euro

"Ik heb me hier redelijk snel aangepast", liet hij eerder bij 'Formule 1 Magazine' optekenen. "Dat doe ik eigenlijk overal. Lekker rustig, gewoon je ding doen. De temperatuur is hier altijd lekker. Je kunt de bergen in om te trainen op de fiets, iets wat ik graag doe. Verder zit ik vlak bij de zee waar ik in de zomer kan jetskiën. Skiën kan hier bovendien 80 kilometer vandaan. Ik vind Zuid-Frankrijk gewoon erg fijn. Heel ontspannen." Toch is de F1-piloot naar eigen zeggen niet gesteld op luxe en heeft hij geen nood aan decadente feestjes met andere wereldsterren.

Het peperdure appartement is op dit moment (nog) niet van de snelheidsduivel. Wel is het zeker dat de Nederlander een stevig som betaalt om het verblijf te huren, al wil de makelaar niet zeggen hoeveel duiten Verstappen exact op tafel legt. Wil hij de woonst zodra inlijven, moet hij de geldkraan stevig opendraaien. "Een ander appartement van 180 vierkante meter, op een minder mooie locatie, verkocht ik deze week voor 16 miljoen euro", aldus de makelaar. 24 maanden werken dus, want de Nederlander zou jaarlijks zo'n 8,1 miljoen euro opstrijken.

Onder vuur

Mooie woonst of niet, Verstappen ligt na het incident met Sebastian Vettel in de GP van China stevig onder vuur. Kritiek alom, maar vader Jos Verstappen vindt niet dat zijn zoon zijn rijstijl moet aanpassen. "Hij is afgemaakt in de pers. Vooral ook omdat hij nog jong is. Ik zie veel gevaarlijker acties van andere coureurs en die krijgen nauwelijks aandacht. Max moet soms ook meer risico nemen, omdat de Red Bull het in topsnelheid bijvoorbeeld aflegt tegen de Mercedes. Maar hij moet niet anders gaan rijden, want in Shanghai liet hij bij de start wel weer twee prachtige inhaalacties zien", aldus Jos in Peptalk op het Nederlandse Ziggo Sport. Dus traint Max duchtig verder, mét adembenemend uitzicht.

