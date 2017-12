Amper 17-jarig meisje dat hoofdrol speelt op dit straffe beeld: "Mijn social media zijn ontploft. Ik kreeg zelfs huwelijkaanzoeken" Yari Pinnewaert

Bron: sportsday.dallasnews.com 0 AP Chandler Self duikt, met behulp van Ariana Luterman, over de meet. Links op de foto ziet u ook Shalane Flanagan, een langeafstandsloopster die vier keer deelnam aan de Olympische Spelen en daarbij één keer brons wist te pakken. Time-out Schitterend verhaal uit het Amerikaanse Texas, waar afgelopen weekend de Dallas Marathon werd afgewerkt. Ariana Luterman, een 17-jarige studente, ontpopte er zich tot absolute heldin nadat ze een vrouw die op instorten stond, toch nog naar de zege stuwde. Het meisje wordt op haar social media intussen overstelpt met complimentjes - en zelfs meer dan dat.

Chandler Self leek bij de vrouwen op weg naar een al bij al eenvoudige overwinning, maar toen kreeg ze op 200 meter van de eindstreep plots een inzinking. Enter Ariana Luterman, een 17-jarige studente die in de marathon deel uitmaakte van een 13-koppige estafetteploeg van een plaatselijke middelbare school. Zij zag hoe haar collega-loopster het heel moeilijk kreeg, en deed er vervolgens alles aan om haar naar de overwinning te stuwen. "Op het moment dat ik haar tegen het lijf liep, zei ik haar: 'Het is maar dat je het weet, maar wij van het schoolteam zijn er voor jullie. Ik zal je aanjager zijn, we gaan jouw overwinning niet meer uit handen geven'."

Here's video from today's awesome moment when 17-year-old Ariana helped women's division champ Chandler Self get across the @DallasMarathon finish line. #RUNBMWDALLAS More from @NBCDFW >> https://t.co/41OcRAiUTS pic.twitter.com/FXcKERWd63 Allie Spillyards(@ AllieSpillyards) link

En effectief: Chandler strompelde als eerste over de meet. Zoals dat dan de dag van vandaag gaat verspreidden de video's zich als een lopend vuurtje over social media en Luterman heeft dan ook al een massa reacties gekregen op haar heldendaad. "Eerlijk, dat had ik totaal niet verwacht", zo reageerde Luterman op alle aandacht die ze kreeg. "Het is eigenlijk te gek. Mijn social media-kanalen zijn ontploft en ik kreeg zelfs enkele huwelijkaanzoeken. Gewoon omdat ik iets deed wat voor ons als atleet eigenlijk vrij normaal is", zei ze bescheiden.

"Natuurlijk ben ik blij dat onze estafetteploeg erkenning kreeg. Want zowel de ploeg als de Dallas Marathon zijn gewoon schitterend en ik kan je trouwens zeggen dat iederéén van onze ploeg hetzelfde had gedaan mochten ze in mijn plaats zijn geweest. Maar ik ben blij dat ik Chandler Self kon helpen en belangrijker nog; dat ze de dag nadien gewoon terug kon gaan werken."

What a day #womenstrong #bmwdallasmarathon Een foto die is geplaatst door Ariana Luterman (@arianaluterman) op 11 dec 2017 om 03:46 CET

"Ze is fantastisch", reageerde Self, een psychiater uit New York, op de acties van Luterman. "Van zodra ze me bijhaalde zei ze: 'Hey, ik ben hier om te helpen. We gaan de klus klaren.' Ik was onder de indruk. Ze is echt heel verstandig voor haar leeftijd."