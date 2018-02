Amerikaans toptalent Adrien Costa stopt met wielrennen - Het schattige kiekje van Sep Vanmarcke en dochtertje Lucie XC

06 februari 2018

Het Amerikaanse toptalent Adrien Costa houdt het wielrennen voor bekeken. De 20-jarige renner nam in april 2017 een break wegens extreme vermoeidheid. De bedoeling was dat hij nu zou terugkeren bij bij het Hagens Berman Axeon-team van Axel Merckx, maar daar ziet hij nu van af.

Costa gold als een groot talent. In zijn eerste jaar als belofte schoot hij meteen raak in de Tour de Bretagne en werd hij bij de profs tweede in de Tour of Utah. Dankzij die prestaties veroverde hij een stageplek bij het toenmalige Etixx-Quick-Step.

“Ik ben niet klaar om terug te keren bij Hagens Berman Axeon”, luidt het bij Costa in het persbericht van de ploeg. “Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik me realiseerde dat ik geen plek in het team bezet wilde houden. Sinds ik ben gestopt met koersen heb ik ontzettend veel over mezelf geleerd en gerealiseerd hoe een groot deel van mijn leven uit wielrennen bestond.”

Costa keert zo terug naar de universiteit van Oregon om er zijn studie Outdoor Leadership and Tourism te voltooien. “Ik wil Axel en de rest van de begeleiding van Axeon uit de grond van mijn hart bedanken. Ik kijk ernaar uit om tijd op de fiets door te brengen en wie weet wat de toekomst brengt. Alles is mogelijk.”

Vanmarcke herstelt met dochtertje Lucie

Sep Vanmarcke heeft z’n eerste koerskilometers van het jaar in de Ronde van Valencia afgewerkt. De dag na de laatste etappe laste de 29-jarige West-Vlaming een hersteltraining in, samen mét dochtertje Lucie. “De beste steun ooit”, luidt het op Instagram.

Naast Lucie is Vanmarcke ook papa van Marcel, die eind november 2017 het levenslicht voor het eerst zag. Vader Sep is tevens dit seizoen in de roze outfit van EF Education First-Drapac bijzonder herkenbaar in het wielerpeloton. Benieuwd of hij in het opvallende truitje een voorjaarsmonument op zijn naam weet te schrijven.

Best support EVER!!! ❤️ #recoveryride #tacx #bedtime #fietsjie Een foto die is geplaatst door null (@sepvanmarcke) op 05 feb 2018 om 19:51 CET

‪Happy 2018 to all of you! Same team, new name, new colors! #ArgyleArmada #safetycolor ‬ Een foto die is geplaatst door null (@sepvanmarcke) op 02 jan 2018 om 20:35 CET