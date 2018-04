Amateurvoetbal op z'n best: gelijke stand tot diep in blessuretijd, en dan gebeurt dit... MH

03 april 2018

08u00 0 Never turn your back on the game 🙈



This Woking defender could have been the hero... 😭 pic.twitter.com/bZGXV2nHvT The Non-League Paper(@ NonLeaguePaper) link

We zien het wel vaker: een bal die nét voor de doellijn in de modder blijft steken. In de Engelse National League, de vijfde afdeling over het Kanaal, kunnen ze er sinds zondag ook over meespreken. Minuut 94 en een 2-2-tussenstand noteren we, wanneer competitieleider Macclesfield Town in extremis met een 2-3-zege aan de haal lijkt te gaan met een bal die in doel lijkt te dwarrelen. Lijkt. Want het leer stokt net vóór de doellijn in een plas modder. De dichtstbijzijnde verdediger van Woking FC denkt dat de bal de lijn al gepasseerd is en grijpt zich naar de haren. De enige die wél alert blijft gedurende de fase, is Danny Whitehead. De middenvelder rept zich vliegensvlug en knalt de 2-3 alsnog in een leeg doel.